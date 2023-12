Catapult Intl Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Catapult liegt derzeit bei 13,79, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 22, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Catapult daher in dieser Kategorie eine Einstufung von "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Catapult von hauptsächlich privaten Anlegern in sozialen Medien neutral bewertet. Eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge in den letzten Wochen deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine Einstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Catapult-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Catapult-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität als durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung als kaum verändert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Catapult.