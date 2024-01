Catalyst Pharmaceutical Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Catalyst-RSI liegt bei 75,32, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 48,17, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält die Catalyst-Aktie von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 "Gut"-Einstufungen und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen, was auf ein durchschnittliches "Gut"-Rating hindeutet. Für den letzten Monat liegen ebenfalls qualifizierte Analysen vor, mit 1 "Gut"-Einstufung und keiner "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertung, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 76,75 Prozent vom letzten Schlusskurs (14,71 USD) ausgehend hindeutet. Somit ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" basierend auf den abgegebenen Kurszielen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Catalyst eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es zehn positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Catalyst daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbesserte, wurde das Unternehmen jedoch weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Catalyst-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.