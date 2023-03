Catalyst Pharmaceutical Aktie: Kursrückgang im roten Bereich

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator in der technischen Analyse, der misst, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufaktivität bei einem Wertpapier könnte den Plan für kurzfristige Kursrückgänge zur Folge haben, während überverkaufte Titel möglicherweise auf kurzfristige Kursgewinne hoffen können. Deshalb betrachten wir den RSI von Catalyst Pharmaceutical auf einer 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle RSI7-Wert liegt bei 72.74 Punkten und zeigt, dass das Unternehmen gegenwärtig überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI-Indikator. Im Vergleich dazu zeigt der weniger volatile RSI25 einen Wert von 68.86 an, was darauf hindeutet, dass Catalyst Pharmaceutical weder überkauft noch -verkauft ist; somit wird das Unternehmen als neutral bewertet.

