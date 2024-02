Catalyst Pharmaceutical Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Catalyst liegt bei 62,64, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 64,91, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Catalyst weist ein KGV von 27,69 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 100,34. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Analysten haben Catalyst in den letzten 12 Monaten einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". In Bezug auf den aktuellen Kurs von 13,18 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 127,62 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 30 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität für Catalyst ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Catalyst.