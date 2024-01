Catalyst Bancorp Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel signalisiert. Der RSI der Catalyst-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 18, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,15, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Catalyst-Aktie.

Auch die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Catalyst-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Catalyst-Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Catalyst-Aktie. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu diesem Schluss führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Catalyst-Aktie derzeit 5,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +3,79 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.