Catalent Quartalsbilanz in 115 Tagen: Analysten erwarten Umsatzrückgang und Gewinneinbruch

ARTIKEL:

Bald ist es wieder so weit: In 115 Tagen wird Catalent, das Unternehmen mit Sitz in Somerset, USA, seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal vorlegen. Spannend wird es vor allem für Aktionäre und Analysten sein, die gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen warten. Wie sieht die Entwicklung der Catalent-Aktie im Vergleich zum Vorjahr aus?

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Catalent-Aktie beträgt 7,76 Mrd. EUR und in nur noch 115 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Analysten rechnen derzeit mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im 2. Quartal 2022 erzielte Catalent einen Umsatz von 1,08 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 986,20 Mio. EUR erwartet wird.

Auch beim Gewinn gibt es Veränderungen zu verzeichnen: Er soll voraussichtlich um -92,50% fallen und bei...