Catalent Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Catalent betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 23,41 Punkten, was darauf hinweist, dass Catalent derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 36,19, was darauf hindeutet, dass Catalent weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Catalent für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Bei der Beurteilung eines Aktienwertes spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und Buzz eine Rolle, zu denen auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zählt. Die Diskussionsintensität von Catalent zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Catalent als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Catalent einen Wert von 95 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 104,04) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist. Somit erhält Catalent in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt, dass Catalent in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. In den letzten Tagen gab es jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert. Somit wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Auswertung von exakt berechenbaren Signalen ergab 4 positive und 2 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.