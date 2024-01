Catalent Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Catalent Gegenstand der Diskussionen, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch in den letzten Tagen weder intensiv mit positiven noch mit negativen Themen rund um Catalent, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen jedoch, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt sechs Signalen (2 Schlecht, 4 Gut), was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

Ein weiteres Signal, der Relative Strength-Index (RSI), welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt, führt zu einer Einstufung von "Neutral" bei einem Wert von 47,13 für die Catalent-Aktie. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Catalent in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,79 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 25,25 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -42,03 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, welcher eine mittlere Rendite von 17,09 Prozent hatte, liegt Catalent mit 33,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Somit ergibt sich eine Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend betrachtet liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Catalent-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,05 USD, während der letzte Schlusskurs bei 44,93 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, welcher aktuell bei 39,3 USD liegt und somit darüber (+14,33 Prozent), ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die Catalent-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.