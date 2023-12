Catalent Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Catalent betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI steht derzeit bei 22,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird Catalent somit als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Catalent derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Catalent einen Wert von 95 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,05 als unterbewertet angesehen werden kann. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzungen für Catalent zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 74,2 USD, was eine potenzielle Steigerung um 68,33 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 44,08 USD bedeutet. Daher erhält die Aktie eine insgesamt positive Empfehlung von den Analysten.