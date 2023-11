Catalent Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Catalent, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 01:55 Uhr) mit 39.99 USD beinahe unverändert (-0.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Catalent haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Catalent-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Catalent-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (74,2 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 85,55 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 39,99 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Catalent eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Catalent beläuft sich mittlerweile auf 48,48 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 39,99 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,51 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 41,52 USD. Somit ist die Aktie mit -3,68 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 95,77 und liegt mit 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 101,24. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Catalent auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.