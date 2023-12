Catalent Aktie: Jetzt aber!

Catalent-Aktie: Dividendenrendite, Relative Strength Index und Anleger-Stimmung im Fokus

Aktuell bietet die Aktie von Catalent eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel einen geringeren Ertrag von 2,5 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse betrachtet zudem den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert von 22,12 deutet darauf hin, dass die Catalent-Aktie überverkauft ist, was eine Einstufung "Gut" signalisiert. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 30, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Catalent ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt sich daher eine Einschätzung "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Catalent-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen aktuellen Wert von 46,19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 41,48 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" auf dieser Basis. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 39,51 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt verdeutlichen die Dividendenrendite, der Relative Strength Index, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse verschiedene Aspekte der Catalent-Aktie. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.