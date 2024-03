Catalent Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie von Catalent wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Anstieg um 22,19 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 62,43, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Catalent bei 2514, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 134,48) zu einer Überbewertung und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse basierend auf Diskussionen in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind gegenüber Catalent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Catalent somit aus verschiedenen Blickwinkeln eine positive Bewertung.