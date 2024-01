Catalanoood im Check!

Die Stimmung unter den Anlegern von Catalano Seafood in den Diskussionsforen und sozialen Medien bleibt insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Dies zeigt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral bewertet wird.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Catalano Seafood in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Catalano Seafood liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Auch der RSI25 ergibt einen Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Catalano Seafood aufgrund der verschiedenen Analysen neutral bewertet.