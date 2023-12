Catalanoood Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Anleger: Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie Stimmungen eingeschätzt werden. Die Analysten haben Catalano Seafood auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Auch in den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Catalano Seafood diskutiert. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Des Weiteren lässt sich die Stimmung und die Diskussionsintensität von Catalano Seafood über einen längeren Zeitraum beobachten. In den vergangenen Monaten ergibt sich daraus ein durchschnittliches Aktivitätsniveau, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Catalano Seafood liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem RSI25, der ebenfalls bei 50 Punkten liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs um 20 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Hingegen beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 0,04 AUD, was in etwa dem letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Catalano Seafood für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.