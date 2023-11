Castor Maritime Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Castor Maritime betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 15,63 Punkte, was darauf hinweist, dass Castor Maritime momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Castor Maritime auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass negative Auffälligkeiten bei Castor Maritime registriert wurden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion hingegen war höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Castor Maritime in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Castor Maritime in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Insbesondere positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Castor Maritime mittlerweile auf 0,57 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,326 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -42,81 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,38 USD, was zu einem Abstand von -14,21 Prozent und einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Castor Maritime daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.