Castle Minerals Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und zeigt, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. In den letzten 7 Tagen hatte die Castle Minerals-Aktie einen RSI-Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, welcher einen Wert von 60 ergibt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Castle Minerals.

Die Analyse von Stimmung und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Castle Minerals in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht besonders aktiv, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Castle Minerals resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Castle Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 mit einem Wert von 0,01 AUD als auch der GD50 mit einem Wert von 0,01 AUD zeigen eine Abweichung von -10 Prozent, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral über Castle Minerals diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Castle Minerals basierend auf verschiedenen Aspekten wie dem RSI, der Stimmung und der technischen Analyse.