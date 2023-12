Castle Minerals Aktie: Aufgepasst!

Die Castle Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,01 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,009 AUD, was einem Rückgang um 10 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 AUD liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von -10 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Castle Minerals überwiegend negativ diskutiert, während an nur drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Das aktuelle Stimmungsbild führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität bezüglich Castle Minerals. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Castle Minerals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (33,33 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (60 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.