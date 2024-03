Castle Biosciences Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) für Castle Biosciences liegt bei 44,99, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Diese Kennzahl zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und bewertet, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Castle Biosciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,42 USD liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin, da der letzte Schlusskurs bei 20,27 USD liegt, was einem Unterschied von +10,04 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt jedoch 21,86 USD, wodurch der letzte Schlusskurs darunter liegt (-7,27 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis der 200-Tage-Analyse und einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der 50-Tage-Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Castle Biosciences in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Castle Biosciences fällt aktuell mit "Gut" aus, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 23,33 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Castle Biosciences eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.