Castle Biosciences Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Castle Biosciences Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,67 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,13 USD steht. Dies führt zu einer positiven Differenz von +18,53 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 18,15 USD, was einer Differenz von +21,93 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Castle Biosciences wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen geäußert, während sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Castle Biosciences wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich, während die Stärke der Diskussion als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Castle Biosciences in dieser Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Castle Biosciences liegt bei 21,23, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.