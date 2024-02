Castle Biosciences Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Castle Biosciences wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 18,59 USD, was einer Überbewertung von +34,97 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 21,7 USD zeigt mit einer Abweichung von +15,62 Prozent ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Castle Biosciences-Aktie liegt bei 36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (34,52) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Castle Biosciences.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen positive Themen dominierten. Die Anleger haben sich auch in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Castle Biosciences ausgetauscht. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussion im Internet über Castle Biosciences zeigt eine mittlere Aktivität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.