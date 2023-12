Castings Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die britische Firma Castings zahlt derzeit eine Dividendenrendite von 5,19 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,84 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Castings-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 550 GBP, was einen Anstieg um 50,68 % vom letzten Schlusskurs (365 GBP) bedeutet. Daher empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Castings liegt bei 73,33, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 57 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Kommunikation über Castings in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Insgesamt erhält die Castings-Aktie aufgrund der genannten Kriterien ein "Neutral"-Rating.