Castillo Copper Aktie: Das hat Konsequenzen!

In den letzten Wochen konnte bei Castillo Copper eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Castillo Copper daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Castillo Copper-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0.006 AUD, was einen Unterschied von -70 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 0,01 AUD unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Castillo Copper somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Castillo Copper momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass Castillo Copper hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Castillo Copper damit für diesen Punkt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die überwiegend privaten Nutzer äußerten sich überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.