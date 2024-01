Castillo Copper Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Castillo Copper-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einer negativen Position befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,006 AUD liegt, was einer Abweichung von -70 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Trends. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,01 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs (-40 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Castillo Copper-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Castillo Copper.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Castillo Copper eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Castillo Copper führt.