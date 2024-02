Castellum Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Castellum":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Castellum-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 78, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man dies mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (67,38), so ist Castellum hier weder überkauft noch -verkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Castellum.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 123,85 SEK der Castellum-Aktie mit einer Entfernung von +5,61 Prozent vom GD200 (117,27 SEK) ein "Gut"-Signal ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 134,95 SEK auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Castellum-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Castellum neutral waren und auch die Themen neutral waren. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Castellum somit ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.