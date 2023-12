Castellum AB ADR Aktie: Jetzt ist alles möglich

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was Auswirkungen auf die Einschätzung von Aktien haben kann. Bei Castellum wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Castellum-Aktie liegt bei 27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (28,15) als auch der 25-Tage-RSI (28,15) deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Castellum derzeit ein "Gut" ist, da der Kurs der Aktie um +25,65 Prozent über dem GD200 von 115,12 SEK liegt und der GD50 bei 119,36 SEK liegt, was einer Abweichung von +21,19 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Castellum ist insgesamt neutral, basierend auf den Auswertungen der Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.