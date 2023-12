Castech Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Castech beträgt das aktuelle KGV 62, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Castech daher weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Castech liegt bei 51,51 Punkten, was auf eine neutrale Marktlage hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 51,53 keine überkauften oder überverkauften Signale. Somit erhält Castech in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Castech derzeit um 4,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +14,87 Prozent liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Castech in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 79,74 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 17,52 Prozent liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.