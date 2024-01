Castech Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Aktie von Castech bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,56 %, was 0,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten liegt. Obwohl die Dividenden des Unternehmens etwas niedriger als der Durchschnitt ausfallen, wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Neutral" bewertet.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Castech-Aktie bei 27,38 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 26,38 CNH, was einem Unterschied von -3,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 29,68 CNH, was einer Abweichung von -11,12 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Castech verschlechtert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Castech bei 62,16, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.