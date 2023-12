Cassius Mining Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Die technische Analyse der Cassius Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 AUD liegt. Dieser Wert ist aktuell höher als der letzte Schlusskurs von 0,033 AUD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,03 AUD, was ebenfalls einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Cassius Mining-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cassius Mining-Aktie mit einem RSI von 83,33 als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Aktie von Cassius Mining insgesamt als "Neutral" bewertet wird, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Cassius Mining-Aktie auf der Grundlage der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz im Netz.