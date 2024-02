Cassiar Gold Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ermöglicht es, kurzfristige Kursbewegungen vorherzusagen. Für Cassiar Gold liegt der RSI7 momentan bei 72,73 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird dem Wertpapier für den 7-Tage-RSI eine "Schlecht"-Bewertung gegeben. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cassiar Gold in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, wodurch Cassiar Gold eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, bei denen Cassiar Gold in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Cassiar Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -32,86 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cassiar Gold-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.