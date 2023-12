Cassiar Gold Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Cassiar Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,41 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,345 CAD liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -15,85 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der Wert bei 0,3 CAD und der letzte Schlusskurs über diesem Wert, was einer Differenz von +15 Prozent entspricht. In diesem Fall wird die Cassiar Gold-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie in den Diskussionsforen eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung für Cassiar Gold ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen der letzten Wochen. Dadurch erhält die Aktie die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Cassiar Gold-Aktie zeigt, dass diese kurzfristig überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Cassiar Gold-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.