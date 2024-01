Cassiar Gold Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Cassiar Gold-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht unterschiedlich bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -12,5 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik jedoch mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen an drei Tagen dominierten und negative Themen an zwei Tagen überwogen. In Bezug auf das Unternehmen Cassiar Gold herrschte jedoch in den letzten Tagen verstärkt negative Kommunikation, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung für Cassiar Gold hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cassiar Gold derzeit weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.