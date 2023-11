Cassiar Gold Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cassiar Gold-Aktie zeigt einen neutralen Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cassiar Gold-Aktie beträgt der RSI7-Wert 37,5, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 46,94 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz um Cassiar Gold lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer schlechten Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cassiar Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,42 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,295 CAD liegt, was einer Abweichung von -29,76 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 0,29 CAD, was einer Abweichung von nur +1,72 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cassiar Gold. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.