Cassava Sciences Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders in Bezug auf das Unternehmen Cassava Sciences wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Cassava Sciences derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51%. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche liegt die Differenz bei -2%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Cassava Sciences als neutral einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 98,37, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 67,35 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Cassava Sciences-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,75 USD, wobei der Kurs der Aktie (18,78 USD) um -13,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 23,7 USD bedeutet eine Abweichung von -20,76 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Cassava Sciences-Aktie aufgrund der genannten Faktoren.