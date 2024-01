Cassava Sciences Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Cassava Sciences im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Cassava Sciences, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cassava Sciences in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die geringere Diskussionsmenge über Cassava Sciences als normal und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Cassava Sciences im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor mit einer Rendite von -23,91 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 20,14 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Cassava Sciences mit 44,05 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Cassava Sciences-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, wobei insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Cassava Sciences aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 124 USD, was einer potenziellen Performance von 421,67 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 23,77 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" eingestuft.