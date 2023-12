Cassava Sciences Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung und das Interesse am Unternehmen Cassava Sciences haben in den letzten Wochen stark nachgelassen, wie unsere Analyse zeigt. Dies spiegelt sich auch in der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wider, die in den letzten vier Wochen deutlich abgenommen hat. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Cassava Sciences von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Cassava Sciences bei -23,91 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 21,01 Prozent verzeichnet, liegt Cassava Sciences mit einer Rendite von -44,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Cassava Sciences-Aktie mit 23,94 USD derzeit +11,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +9,32 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenpolitik zeigt sich bei Cassava Sciences ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -2,49 Prozent zum Branchendurchschnitt in der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Cassava Sciences kaufen, halten oder verkaufen?

