Cassava Sciences Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die derzeitige Dividendenpolitik von Cassava Sciences weist im Vergleich zur Branche Arzneimittel eine niedrigere Ausschüttung von 0 % gegenüber 2,51 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cassava Sciences derzeit bei 21,97 USD liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 24,57 USD und weist somit einen Abstand von +11,83 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 24,96 USD, was einer Differenz von -1,56 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cassava Sciences-Aktie liegt bei 38 und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 48,96 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cassava Sciences auf Basis der RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Cassava Sciences mit einer Rendite von -21,6 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 15 Prozent darunter liegt. Die "Arzneimittel"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,97 Prozent auf, während Cassava Sciences mit 10,63 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.