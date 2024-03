Cass Information Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Cass Information-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 41,06 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 46,99 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +14,44 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ein Wert von 45,25 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und eine Abweichung von +3,85 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Cass Information-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wurde festgestellt, dass die Aktie der Cass Information als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 52,63, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 52,35 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die aktuelle Dividendenrendite für Cass Information beträgt 2,84 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,39 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Cass Information in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,77 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 14,05 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -8,28 Prozent im Branchenvergleich für Cass Information. Darüber hinaus lag die Aktie 5,81 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.