Cass Information Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cass Information-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 39,65 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 45,40 USD, was einer Steigerung von 14,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 41,45 USD (+9,53 Prozent Abweichung) über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Cass Information also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cass Information mit einem Wert von 20,33 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt ist (56,38). Dies führt zu einer Unterbewertung und somit zu einer "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit jedoch kaum verändert. Insgesamt erhält Cass Information daher eine "Gut"-Einstufung für diese Kategorie.

Die Dividendenrendite der Cass Information-Aktie beträgt 3,06 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (2,38). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.