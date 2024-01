Caspin Resources Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Caspin-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies ergibt insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Caspin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Caspin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und die Kommentare neutral waren, wodurch die Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral" erhält.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Caspin-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 50 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von 19,23 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Caspin also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.