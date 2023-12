Caspin Resources Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse der Caspin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,23 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,125 AUD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -45,65 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,14 AUD über dem aktuellen Kurs von 0,125 AUD, was eine Abweichung von -10,71 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Caspin war überwiegend positiv, mit positiven Diskussionen an drei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt aktuell 57,14 bzw. 53,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Netzwerken ergibt sich eine mittlere Aktivität mit geringer Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.