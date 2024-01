Caspian Sunrise Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten Wochen wurde bei Caspian Sunrise keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Caspian Sunrise daher für diese Stufe ein "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI von Caspian Sunrise liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt jedoch einen Wert von 73,33, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6 liegt. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Caspian Sunrise lediglich 6,76 Euro zahlt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche deutlich niedriger ist. Auf Grundlage des KGV wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft, da es unterbewertet ist.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Caspian Sunrise-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0175 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen ähnlichen Trend und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Caspian Sunrise-Aktie sowohl aufgrund der technischen Analyse als auch der Fundamentalanalyse als "Schlecht" bewertet.