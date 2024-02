Caspian Sunrise Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Caspian Sunrise wurde in den letzten 200 Handelstagen analysiert, wobei sich ein Durchschnitt von 0,03 EUR für den Schlusskurs ergab. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,019 EUR, was einem Unterschied von -36,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet. Für diesen Wert (0,02 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-5 Prozent). Daher wird hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die einfache Charttechnik der Caspian Sunrise-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Caspian Sunrise derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, mit einem Unterschied von 5,23 Prozentpunkten (33,39 % gegenüber 28,16 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Caspian Sunrise wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Sentiment und Buzz der Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Caspian Sunrise weist hier einen Wert von 6,32 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 26,06. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.