Casio bringt PRO TREK mit Kunststoffteilen aus Biomasse und Dual-Layer-LCD auf den Markt

Tokio, 28 Juli 2022 (ots/PRNewswire) -Neue PRO TREK Outdoor-Uhren mit großer KompassgrafikanzeigeCasio Computer Co., Ltd. hat heute drei neue Ergänzungen für seine Outdoor-Armbanduhren-Reihe PRO TREK angekündigt. Die neuen PRG-340-Uhren verfügen alle über ein Dual-Layer-LCD, das die Anzeige von Kompassgrafiken in einem großen, gut lesbaren Format ermöglicht.Die Außenteile der neuen PRG-340 Outdoor-Uhren bestehen aus Biomasse-Kunststoff. Die Uhren verfügen außerdem über ein Dual-Layer-LCD, um Kompassgrafiken in einem großen, leicht ablesbaren Format anzuzeigen.Casio demonstriert sein Engagement für eine umweltfreundliche Produktentwicklung, indem das Unternehmen das Gehäuse, den Gehäuseboden, das Band und die drehbare Lünette aus Biomasse-Kunststoff* herstellt, wobei Rohstoffe aus Rizinussamen und Mais verwendet werden. Die aus erneuerbaren Ressourcen hergestellten Biomasse-Kunststoffe sollen dazu beitragen, den Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu fördern und die CO2-Emissionen zu verringern. Die Lünette, die anfälliger für Stöße ist als andere Teile, besteht aus einem neu entwickelten, noch festeren Kunststoff aus Biomasse.*Im Metallband der PGR-340T werden keine Biomasse-Kunststoffe verwendet.Die Uhren sind außerdem mit dem Tough Solar Ladesystem ausgestattet, das Licht von der Sonne, Leuchtstofflampen und anderen Quellen effektiv in Strom umwandelt, so dass ein regelmäßiger Batteriewechsel nicht mehr erforderlich ist.Die neuen Uhren sind für die einfache Nutzung beim Bergsteigen, Trekking und anderen Outdoor-Aktivitäten konzipiert, wobei sich ihr Dual-Layer-LCD sehr gut ablesen lässt. Die untere LCD-Ebene zeigt die Uhrzeit und verschiedene Messwerte an, während die obere Ebene den Kompass in großen blauen Grafiken anzeigt. Die drehbare Lünette erleichtert auch die Aufzeichnung der Kompasswerte. Dank der beweglichen Bandösen können das Gehäuse und das Armband flach auf eine Papierkarte gelegt werden, um den aktuellen Standort zu überprüfen und den Kurs zu bestimmen. Die neuen Uhren ermöglichen die einfache Messung von Kompasspeilung, Luftdruck, Temperatur und Höhe auf Knopfdruck.Modell Farbe BandPRG-340-1 Schwarz Kunststoffe aus BiomassePRG-340-3 Khaki Kunststoffe aus BiomassePRG-340T-7 Silber Titan-LegierungFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1866442/PRG_340_KV_JP_WIDE.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1866443/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1866444/image_3.jpgPressekontakt://world.casio.com/privacy/Original-Content von: Casio Computer Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell