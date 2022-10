Tokio (ots/PRNewswire) -Sonneneruptionsdesign mit mehrfarbiger laminierter Lünette mit phosphoreszierenden PartikelnCasio Computer Co., Ltd. hat heute die Herausgabe von zwei neuen Editionen der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK bekanntgegeben. Im Vorfeld des 40-jährigen Bestehens von G-SHOCK im April 2023 möchte Casio jeden G-SHOCK-Fan durch verschiedene Aktivitäten ansprechen, einschließlich der Herausgabe von Gedenkeditionen sowie Sonderveranstaltungen an verschiedenen Orten weltweit. Casio beginnt diese Aktion mit MTG-B3000FR und GWG-2040FR, zwei „Flare Red"-Geburtstagsmodellen mit der roten G-SHOCK-Markenfarbe im Design einer intensiv leuchtenden Sonneneruption.G-SHOCK begann mit einem Plan, der auf ein Blatt Papier passte: eine Uhr zu bauen, die nicht brechen würde, auch wenn sie herunterfällt. Die Marke machte im Jahr 1983 ihren Anfang mit einer stoßfesten Konstruktion, die die konventionelle Weisheit, was die Zerbrechlichkeit von Armbanduhren angeht, auf den Kopf gestellt hat.Die „Flare Red"-Modelle zum 40-jährigen Jubiläum, MTG-B3000FR und GWG-2040FR, verfügen über mehrfarbige laminierte Lünetten aus phosphoreszierendem Material in der roten G-SHOCK-Markenfarbe. Das Design erinnert an Sonneneruptionen, die massiven Ausbrüche intensiver Energie von der Sonnenoberfläche. Casio verwendete eine neu entwickelte Technik, um Kohlenstoff mit farbigen Glasfasern zu laminieren und daraus eine Lünettenform herzustellen. Phosphoreszierende Partikel, die in die Glasfasern gemischt sind, erzeugen starke Designs, die selbst im Dunkeln atemberaubend sind. Die Lünette jeder einzelnen Uhr hat ihren eigenen einzigartigen Look, da die Materialien ein Unikat-Erscheinungsbild haben, je nachdem, wo in der Laminierung die Lünette ausgeschnitten wird.Für die GWG-2040FR werden zudem phosphoreszierende Partikel mit dem geschmiedeten Kohlenstoff der Bandanstöße vermischt, die das Gehäuse mit dem Band verbinden, um zufällige Muster mit wundervollem Glanz im Dunkeln zu schaffen.Das von dem weltberühmten Graffiti-Künstler Eric Haze entworfene Logo zur Feier des 40-jährigen Bestehens von G-SHOCK ist auf der Rückseite des Gehäuses eingraviert. Diese Uhren verfügen außerdem über vier Sterne, um die „40" zu symbolisieren – ein sehr besonderer Touch für die ersten Modelle zur Feier von 40 Jahren G-SHOCK-Innovation.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1922265/FLARE_RED_horizontal.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1922266/Flare_Red_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1922267/FlareRed_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/casio-bringt-flare-red-modelle-zum-40-jubilaum-von-g-shock-heraus-301654277.htmlPressekontakt:Your contact information will be used for our company's public relations activities. Before sending inquiries,please be sure to review and agree to our privacy policy at the URL below that explains the details on how we handle your personal information. https://world.casio.com/privacy/Original-Content von: CASIO COMPUTER CO., LTD, übermittelt durch news aktuell