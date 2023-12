Casio Computer Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Casio Computer":

Die Aktie von Casio Computer wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Wert bei 1181,97 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1218 JPY liegt, was einem Unterschied von +3,05 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1176,68 JPY, was einem Unterschied von +3,51 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. In beiden Fällen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden weist Casio Computer eine Dividendenrendite von 3,64 % auf, was 0,7 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,94 %. Dies führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral".

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 23 liegt, was bedeutet, dass die Börse 23,57 Euro für jeden Euro Gewinn von Casio Computer zahlt, was 59 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 56. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Casio Computer derzeit als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 21,13 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".