Casio Computer Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Casio Computer war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet und an vier Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während an insgesamt zehn Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Gemütslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Detaillierte Analysen der Kommunikation ergaben jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Casio Computer auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Casio Computer auf 1180,57 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1226 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,85 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1179,52 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie einen Abstand von +3,94 Prozent aufweist. Somit wird die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Casio Computer für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Auf fundamentaler Ebene wird Casio Computer im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 24,13, was einem Abstand von 56 Prozent zum Branchen-KGV von 54,73 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.