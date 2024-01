Casio Computer Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Casio Computer":

Casio Computer: Aktienanalyse und Bewertung

Die Casio Computer Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit einer Ausschüttung von 3,67 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,94 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Casio Computer weist eine Ausprägung von 4,05 auf, was als gut bewertet wird. Der RSI25 beträgt 48,65, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse basierend auf der 200-Tage-Linie (GD200) zeigt einen Abstand von +6,14 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist einen Abstand von +5,82 Prozent auf, was erneut ein "Gut"-Signal ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Allerdings wurde über Casio Computer mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt führt dies zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt kann die Casio Computer Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien als gut eingestuft werden.