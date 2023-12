Casio Computer Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Casio Computer":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Casio Computer als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Casio Computer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,88 und ein Wert für den RSI25 von 50,99. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Casio Computer eine Rendite in Höhe von 3,64 %, was einen Mehrertrag in Höhe von 0,69 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Casio Computer ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Casio Computer bei 1176,33 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1200,5 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Casio Computer.