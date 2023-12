Casio Computer Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Casio Computer":

Die Casio Computer-Aktie wird laut technischer Analyse als neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1181,64 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1222 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,42 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1177,02 JPY) weicht mit +3,82 Prozent nur geringfügig ab. Daher erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Casio Computer eine Rendite von 3,64 %, was einen Mehrertrag von 0,7 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von Haushalts-Gebrauchsgütern bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bleibt neutral, während die Diskussion über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist die Casio Computer-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,57 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft wird und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.