Casio Computer Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Casio Computer":

Die Casio Computer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1176,67 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1256,5 JPY (+6,78 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen positive Werte auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Casio Computer derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Die Differenz beträgt 0,71 Prozentpunkte (3,64 % gegenüber 2,93 %), was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Casio Computer-Aktie zeigt weder auf kurzfristiger (7 Tage) noch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis überkaufte oder überverkaufte Werte. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Casio Computer-Aktie in der technischen Analyse, Dividendenpolitik, Sentiment und Buzz sowie im Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung erhält.